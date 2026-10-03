Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge nahe der nördlichen Spitze des Oman, wo die Enklave Musandam in die Meerenge hineinragt. Das Schiff befand sich zu dem Zeitpunkt weniger als acht Kilometer von der Küste entfernt.
Der Iran und der Oman sind direkte Anrainerstaaten der Strasse von Hormus, die an ihrer engsten Stelle nur rund 35 bis 40 Kilometer breit ist. Die Meerenge ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden.
In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Wasserstrasse kam es zuletzt regelmässig zu Beschuss. Der Iran blockiert dort im Konflikt mit den USA mit Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert./gma/DP/zb
(AWP)