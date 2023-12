Die hohen Energiepreise haben die Kosten für Rohstoffimporte im vergangenen Jahr auf eine Rekordhöhe getrieben. Insgesamt gab Deutschland 2022 fast 311 Milliarden Euro für Rohstoffeinfuhren aus, rund 100 Milliarden Euro mehr als ein Jahr zuvor, wie die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) am Mittwoch in Hannover mitteilte. Dabei gingen die Einfuhrmenge sogar um 14 Prozent auf 325 Millionen Tonnen zurück. Wegen der deutlich gestiegen Preise musste dafür am Ende aber mehr gezahlt werden als für die grössere Menge im Vorjahr.

20.12.2023 06:36