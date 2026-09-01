Mit Les Muids wird Romande Energie insgesamt sieben Windparks in Frankreich und der Schweiz besitzen. In Frankreich ist der Konzern seit 2013 aktiv und verfügt dort über Anlagen in den Bereichen Wind-, Wasser- und Solarenergie. Bis 2040 will Romande Energie ein Stromproduktionsportfolio von insgesamt 5 Terawattstunden verwalten.