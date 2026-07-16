Hyperion ist auf die Herstellung von klimafreundlichen Infrastrukturkomponenten spezialisiert. Dazu entwickelt es robotergesteuerte Mikrofabriken, die in der Nähe von Baustellen installiert werden, um so die Logistik zu vereinfachen und die Inbetriebnahme von Energieinfrastrukturprojekten zu beschleunigen.