Hyperion ist auf die Herstellung von klimafreundlichen Infrastrukturkomponenten spezialisiert. Dazu entwickelt es robotergesteuerte Mikrofabriken, die in der Nähe von Baustellen installiert werden, um so die Logistik zu vereinfachen und die Inbetriebnahme von Energieinfrastrukturprojekten zu beschleunigen.
Konkret sollen sollen die CO2-Emissionen bei der Betonherstellung um 70 Prozent reduziert werden können. Auch soll der Materialverbrauch um drei Viertel sinken. Zu finanziellen Details wurden in der Mitteilung keine näheren Angaben gemacht.
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(AWP)