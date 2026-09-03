Langfristausblick bestätigt

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf hiess es, das Ertragsprofil von Romande Energie kehre - nach mehreren Jahren, die von Volatilität an den Energiemärkten und weitreichenden regulatorischen Entwicklungen geprägt gewesen seien - allmählich auf das Niveau zurück, das es in der Vergangenheit erreicht hatte. Die starken Ergebnisse in den ersten sechs Monaten 2026 würden darauf hindeuten, dass die Geschäftsentwicklung weiterhin «intakt» sei.