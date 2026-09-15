Weiter kam Rösti auf die beiden Hauptziele des Gipfels vom 21. und 22. Juni 2027 für die Schweiz zurück, die im Juli in Genf vorgestellt worden waren. Vor allem wolle der Bundesrat die Attraktivität des Landes für in der KI tätige Unternehmen hervorheben. Zweitens solle der Gipfel Fortschritte in der internationalen Zusammenarbeit ermöglichen. Die Schweiz befürworte eine Regulierung. Diese soll jedoch minimal sein, um Innovationen nicht zu behindern.