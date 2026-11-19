«Ich konnte an der COP heute bekanntgeben, was die Schweiz in Sachen Dekarbonisierung macht, und aufzeigen, dass wir eine Roadmap haben mit dem Klima- und Innovationsgesetz, die wir voll in der Umsetzung sind», bilanzierte Rösti am Abend nach einem Treffen mit der COP-Präsidentschaft vor den Medien. «Wir erwarten, dass auch andere Länder in diese Richtung gehen.»