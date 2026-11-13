De Ridder übernehme die Funktion sowohl auf Gruppenebene als auch für den Geschäftsbereich Wealth and Asset Management, teilte Rothschild & Co am Freitag mit. Er soll die operative und digitale Weiterentwicklung der Gruppe vorantreiben.
Der neue Technologiechef kommt von der Genfer Privatbank Lombard Odier, wo er derzeit den Technologie- und Betriebsbereich leitet. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen bei der UBS tätig, unter anderem in Asien.
Die französisch-britische Finanzgruppe Rothschild & Co ist in Familienbesitz und beschäftigt weltweit mehr als 4800 Mitarbeitende in 50 Ländern. Im Vermögensverwaltungsgeschäft betreut sie Kundengelder von über 150 Milliarden Euro.
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(AWP)