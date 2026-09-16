Im Bereich Information solle die Nutzung von Inhalten und Dienstleistungen von SRF, RTS und RTR verstärkt werden. Ausserdem wolle man Produktionsabläufe optimieren. Im Bereich Kultur würden der Inhaltsaustausch mit SRF und RTS sowie die Synergien zwischen Digital und Fernsehen intensiviert. Zudem sei eine Kürzung des Beitrags an die Orchester der italienischen Schweiz vorgesehen.