Seit mehr als drei Jahrzehnten sind die Dramen und Wirrungen rund um die fiktive Schillerallee bei RTL zu sehen - jetzt gehen der Sender und die Serie «Unter uns» getrennte Wege. Die Produktion der Daily Soap für RTL werde über das Jahresende 2026 hinaus nicht fortgesetzt, teilte der Sender mit. Bereits produzierte Folgen werden demnach vollständig bei RTL und RTL+ zu sehen sein, die aktuelle Staffel läuft noch bis zum März 2027.