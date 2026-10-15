Im Rahmen der detaillierten Projektplanung sei der Umfang des Vorhabens von ursprünglich vier auf drei Jets angepasst worden. Dies ermögliche den Aufbau der geplanten Fähigkeiten und gewährleiste, dass das Programm den definierten Anforderungen und den verfügbaren Ressourcen entspreche. Die ersten Teile für die Montage sollen bereits in der ersten Hälfte des kommenden Jahres in die Schweiz geliefert werden, der Produktionsbeginn ist für Herbst 2027 vorgesehen.