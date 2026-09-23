Den USA bereitet nach Angaben von Aussenminister Marco Rubio eine mögliche Ausweitung des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf weitere Länder Sorgen. Als möglichen Auslöser für so ein Szenario zählte er am Rande der UN-Generaldebatte in New York unter anderem hybride Angriffe oder Sabotageattacke auf. «Diese Dinge geben Anlass zur Sorge. Wir sprechen das in zahlreichen Treffen mit verschiedenen Ländern an», betonte Rubio. Kurz zuvor hatte er sich in New York mit dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow getroffen.