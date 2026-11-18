Zuletzt war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle und Störungen gekommen, unter anderem bei einem weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten. Am Freitag sorgte eine Technik-Panne bei der US-Flugaufsicht für ein landesweites Startverbot im Luftverkehr - eine äusserst seltene Einschränkung. Am Montag berichtete die Fluggesellschaft United Airlines von technischen Problemen, zudem kam es bei mehreren US-Banken zu Problemen im Online-Banking. Am Dienstag berichtete auch der US-Geheimdienst NSA von technischen Problemen.