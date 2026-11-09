Nach Angaben von US-Aussenminister Marco Rubio ist bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio vor Journalisten in Washington. Iranische Forderungen seien «nicht einfach nur inakzeptabel, sondern in manchen Fällen auch empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch» gewesen. Er würde nicht sagen, dass man «an der Schwelle zu einem Durchbruch» stehe.