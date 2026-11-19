Milliardenschwere Investition ins Netz

1&1 ersteigerte im Jahr 2019 erstmals Nutzungsrechte für Mobilfunk-Frequenzen, um das vierte deutsche Handynetz aufzubauen - damals verpflichtete sich die Firma zur Zahlung von 1,1 Milliarden Euro. Nach einem schleppenden Start kam der Ausbau in die Gänge, die Antennen der United-Internet-Tochter erreichen inzwischen 37 Prozent der deutschen Haushalte, am Jahresende sollen es 40 Prozent sein. Dort, wo 1&1 kein eigenes Netz hat, steht Vodafone als National-Roaming-Partner bereit.