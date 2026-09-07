Zuletzt war diese Region zwar glimpflich davongekommen. Doch die Hurrikansaison im Nordatlantik dauert noch bis November, und wegen des Wetterphänomens El Niño gilt deren Verlauf als besonders unberechenbar. Ein einziger Hurrikan, der auf die US-Küste trifft, kann schnell Schäden im zweistelligen Milliardenbereich anrichten. S&P-Analyst Bender geht jedoch davon aus, dass auch solch grössere Ereignisse für die Rückversicherer «nicht ausreichen würden, um die Preise wieder zum Steigen zu bringen».