Rückversicherer wie Swiss Re und Munich Re sowie deren Kunden aus der Erstversicherung sehen sich einem komplexer werdenden Marktumfeld ausgesetzt. Zugleich bleiben die Rückversicherungspreise unter Druck. Die durch den KI-Boom und die Energiewende entstehenden Marktchancen kommen der Branche gelegen. Doch auch da bauen sich Risiken auf, die es zu beherrschen gilt.