Der Waldumbau laufe seit Jahren. «Das wird sicherlich noch ein Jahrzehnt dauern.» Aus vitalen Wäldern könnten nicht einfach riesige Kahlflächen gemacht werden. «Man ist überall dabei, Jungpflanzen zu setzen.» Geschehe das zur falschen Zeit, stürben diese wieder ab. «Also sind das Prozesse, die eine ganze Zeit lang brauchen, und wir müssen sie schneller angehen.»/cco/DP/mis