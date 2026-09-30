Fast fünf Monate Krise und kein Ende in Sicht

Damit ist seit Bolojans Sturz am 5. Mai der zweite Versuch einer Regierungsbildung im Parlament gescheitert. Nunmehr hätte Staatschef Dan das Recht, vorgezogene Parlamentswahlen anzuberaumen. Verpflichtet ist er dazu jedoch nicht, er darf weitere Kandidaten vorschlagen. Bisher hatte Dan mehrfach vorgezogenen Wahlen eine Absage erteilt. Ein Ende der politischen Krise in Rumänien ist demnach nicht in Sicht.