Weisse Farbe als Lösung?

Die SBB hätten als Massnahme gegen Hitze weisse Farbe getestet. «Die Kühlwirkung lag Anfangs im Mittel bei rund 4,5 Grad. Nach zwei Jahren war wegen Verschmutzung nur noch etwa die Hälfte der Wirkung vorhanden». Und: «Je dichter der Verkehr, desto schneller lässt der Effekt nach». Die SBB prüften Rahmen jedoch in einer laufenden Analyse, ob weisse Beschichtungen punktuell eine sinnvolle Massnahme sein könnten.