US-Präsident Donald Trump hatte jüngst behauptet, die Meerenge sei minenfrei, vollständig geöffnet und werde «zu 100 Prozent» von den USA kontrolliert. Ein israelischer Experte mahnte jedoch zur Vorsicht. «Dass der Präsident sagt, die Strasse von Hormus sei offen, bedeutet nicht, dass sie tatsächlich offen ist. Tanker nachts mit ausgeschalteten Transpondern und unter dem Schutz des US-Militärs durch die Meerenge zu bringen, ist nicht dasselbe, wie die Strasse von Hormus zu kontrollieren oder den Zustand vor dem Krieg wiederherzustellen», schrieb Danny Citrinowicz auf der Nachrichtenplattform X.