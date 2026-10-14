«(Kremlchef Wladimir) Putin versucht, unsere Entschlossenheit zu schwächen und unsere Unterstützung für die Ukraine zu stoppen. Aber Russland scheitert. Es scheitert auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, und wir lassen uns nicht einschüchtern», betonte Rutte. Die hybriden Angriffe seien ein Zeichen von Schwäche. Die Nato verfüge über alle notwendigen Optionen, darauf zu reagieren und werde dies dort tun, wo es nötig sei. Eine unmittelbare militärische Bedrohung für Nato-Gebiet bestehe nicht, sagte Rutte.