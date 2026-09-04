Gleichzeitig verwies Sybiha darauf, dass der Drohnenangriff während eines neuen Anlaufs zur Wiederaufnahme von Friedensgesprächen mit US-Vermittlung erfolgte. «Wir fordern unsere internationalen Partner auf, diese Handlungen unmissverständlich zu verurteilen und den Druck auf das Putin-Regime zu erhöhen», schrieb der Chefdiplomat. Unbestätigten Berichten zufolge plant der US-Sondergesandte Steve Witkoff zusammen mit dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, eine Reise nach Moskau und anschliessend nach Kiew. Dabei sind den Angaben zufolge jeweils Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Selenskyj geplant./ast/DP/zb