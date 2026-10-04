Beim Angriff russischer Kampfdrohnen in der ostukrainischen Oblast Charkiw sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Drohnen hätten zwei Privatautos verfolgt und getroffen, teilten die regionalen Behörden mit. Ein Beifahrer in einem der Autos sei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Behörden sei im Tagesverlauf eine Reihe von Fahrzeugen von russischen Drohnen angegriffen und zerstört worden. Dabei sei jedoch niemand zu Schaden gekommen.