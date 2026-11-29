Das russische Militär hat erneut die Tabakfabrik von British American Tobacco (BAT) im ukrainischen Priluky in der Region Tschernihiw getroffen. Bei dem Angriff mit Kampfdrohnen sei niemand zu Schaden gekommen, teilte BAT mit. In der Anlage brach aber ein Feuer aus. Das ukrainische Fernsehen veröffentlichte auf Telegram ein Foto der beschädigten Tabakfabrik.