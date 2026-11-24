Für Verwirrung sorgte, dass nun in der Entwarnungsmeldung der südkoreanischen Behörden nach dem neuerlichen Vorfall fälschlich von einem «mutmasslich nordkoreanischen Flugzeug» die Rede war. Laut Medienberichten hatte die regionale Provinzverwaltung versehentlich einen vorformulierten Textbaustein für die Nachricht verwendet, der nicht angepasst wurde. Offizielle Warnbotschaften zu nordkoreanischen Raketentests und anderen Provokationen sind seit Jahren gang und gäbe in Südkorea./fkr/DP/zb