Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, dass Wohnhäuser und eine Tankstelle auf dem östlichen Ufer des Dnipro von herabfallenden Trümmern beschädigt worden seien. Es gebe mindestens einen Verletzten. Nicht auszuschliessen sei, dass noch Menschen aus den beschädigten Gebäuden gerettet werden müssten. Ein genauerer Überblick über Opfer und Schäden stand aus. In der Nacht zuvor hatten russische Drohnen Kiew attackiert.