Anfang Juli begannen die ukrainischen Drohnentruppen mit gezielten Angriffen auf Frachter und Tanker, die russisch kontrollierte Häfen im Schwarzen und Asowschen Meer ansteuern. Mehr als 280 Schiffe sollen inzwischen zumindest beschädigt sein. Das russische Militär intensivierte im Gegenzug seine Attacken auf Schiffe, die ukrainische Schwarzmeerhäfen anlaufen. Der Schiffsverkehr - und damit der ukrainische Export und Import - kam auf diesem Weg weitgehend zum Erliegen.