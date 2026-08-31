Bei diesen Gipfeln waren die Russen zuletzt nicht auf höchster Ebene, sondern nur mit Kremlbeamten vertreten. Präsident Wladimir Putin nahm zuletzt 2019 an einem Gipfeltreffen teil. Das könnte sich womöglich ändern: US-Präsident Donald Trump äusserte sich zuletzt grundsätzlich positiv zu einer möglichen Teilnahme des russischen Präsidenten am Gipfel diesen Dezember in Miami. «Wenn er käme, wäre es wahrscheinlich ziemlich hilfreich», sagte Trump. «Ich bin der Meinung, dass man mit jedem reden sollte.»/tam/DP/he