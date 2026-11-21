Ein Schiff ist nach russischen Angaben im Finnischen Meerbusen angegriffen worden. Der Frachter sei von zwei Drohnen attackiert worden, schrieb der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, bei Telegram. Das Schiff war demnach unterwegs in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad. Ein Rettungsschiff sei zu dem Frachter gefahren, aber die Besatzung habe eine Evakuierung abgelehnt, schrieb Drosdenko später. Sie will demnach ihre Fahrt nach nötigen Arbeiten fortsetzen.