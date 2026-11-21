Der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen sprach von einer mutmasslichen Luftraumverletzung durch einen russischen Helikopter. Diese stehe möglicherweise im Zusammenhang mit Rettungs- und Ortungsmassnahmen, sagte er einer Mitteilung zufolge.
Zuvor hatte die finnische Grenzschutzbehörde mitgeteilt, dass ein russischer Frachter im östlichen Finnischen Meerbusen brenne und sie einen Rettungseinsatz leite sowie mögliche Massnahmen gegen Umweltschäden innerhalb des finnischen Zuständigkeitsbereichs vorbereite. Das beschädigte Schiff sei von internationalen Gewässern in finnische Hoheitsgewässer getrieben. Das Verteidigungsministerium des Landes sprach ebenfalls von einem Drohnenangriff auf das russische Schiff. Luft- und Seeverkehr im östlichen Teil des Finnischen Meerbusens seien vorsorglich eingeschränkt worden.
Am Morgen hatte Gouverneur Drosdenko bereits von ukrainischen Drohnenangriffen im Gebiet Leningrad gesprochen. Es seien 73 dieser Flugkörper in der Nacht abgewehrt worden, teilte er mit. Zu möglichen Folgen machte er keine Angaben. Russland überzieht die Ukraine seit fast fünf Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.
(AWP)