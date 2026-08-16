Zunahme der Gewalt im russischen Angriffskrieg

Die Ukraine hat immer wieder erklärt, sie wolle mit den Gegenangriffen den Krieg nach Russland zurücktragen. Insbesondere vor der Parlamentswahl in Russland in einem Monat (18. bis 20. September) hofft Kiew aus Sicht von Experten, die wirtschaftlichen Kosten für Moskaus Krieg so in die Höhe zu treiben, dass dies auch zu politischer Instabilität in dem Land führen könnte. Zur Wahl sind allerdings nur Parteien zugelassen, die den Krieg befürworten. Ein Einlenken Russlands in dem Krieg oder gar Friedensverhandlungen sind nicht in Sicht.