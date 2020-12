Russland: Keine weiteren Verstösse gegen Waffenruhe in Berg-Karabach

Nach dem Bruch der Waffenruhe im Konfliktgebiet Berg-Karabach im Südkaukasus hat es keine weiteren Verstösse gegeben. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag in Moskau mit. Am Freitag sei gegen ein Friedensabkommen verstossen worden, hiess es. An einem Militärposten der Karabach-Armee im Süden der Region sei es zu einer Schiesserei gekommen. Russische Friedenstruppen verhinderten nach Angaben aus Moskau eine Eskalation. Armenien und Aserbaidschan gaben sich gegenseitig die Schuld dafür.