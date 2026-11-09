Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern, darunter auch aus Deutschland, nehmen am ersten Militärmanöver der «Koalition der Willigen» zur Unterstützung der Ukraine teil. Die Übung mit dem Namen «Koalicja 2026» (Koalition 2026) in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer soll im Laufe des Tages starten und bis zum 22. November dauern. Unter Beteiligung der Bundeswehr soll getestet werden, wie nach dem Ende des Ukraine-Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könnte.