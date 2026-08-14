Der russische Aussenminister Sergej Lawrow lehnte in einem Interview mit dem Moskauer Staatsfernsehen auch ein Einfrieren der Bodenkämpfe entlang der derzeitigen Front ab. «Damit würden wir zulassen, dass die Errungenschaften unserer Grossväter und Urgrossväter zunichtegemacht werden, die den Nazismus besiegt haben», sagte Lawrow. Der Kreml besteht darauf, dass die Ukraine den letzten Teil der Industrieregion Donbass räumt, den sie noch kontrolliert und verteidigt. Kiew ist zu einer Einstellung der Kämpfe an der Front bereit, lehnt einen Rückzug aber ab./fko/DP/mis