Kritik an europäischen Energieimporten

Die schwedische Aussenministerin Maria Malmer Stenergard kritisierte am Montag bei einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg, dass die EU-Staaten mehr Geld für russische Produkte ausgegeben hätten, als sie der Ukraine an Hilfen bereitgestellt hätten. Sie sprach sich dafür aus, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine zu verwenden. Damit liesse sich die seit 2022 geleistete Hilfe nahezu verdoppeln.