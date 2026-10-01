Wartungsprobleme bei F-16?

Zuletzt hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj bis Jahresende die Lieferung von drei weiteren F-16-Kampfflugzeugen aus Belgien in Aussicht gestellt. Laut einem kürzlich erschienenen Bericht des «Wall Street Journal» hat Kiew jedoch ein Problem bei der Wartung der Jets aus US-amerikanischer Produktion, wodurch nur wenige einsatzbereit sind. Die ukrainische Luftwaffe nutzt ihre kleine Flotte auch zur Abwehr der von Russland seit mehreren Wochen verstärkt eingesetzten schnellen Jetdrohnen.