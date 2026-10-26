Russland und China setzen trotz eines bevorstehenden Machtwechsels in Serbien auf eine Zusammenarbeit mit der neuen Führung in Belgrad. Moskau hoffe, dass die neue politische Kraft begreife, dass die Zusammenarbeit mit Russland im Interesse Belgrads sei, weil vor allem Serbien einen Nutzen davon habe, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Das Land bezieht von der Energiegrossmacht Russland vergleichsweise preiswertes Gas.