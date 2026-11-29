Aber auch Russland setzte in der Nacht seine Angriffe auf die Ukraine fort. Bei einem Angriff auf die Grossstadt Saporischschja im Süden der Ukraine kam eine Frau ums Leben. Zwei Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt, wie der Chef der Gebietsverwaltung, Mychajlo Semikin, auf Telegram mitteilte. Das verletzte Kind sei aus Trümmern geborgen worden. Auf Fotos ist ein beschädigtes mehrstöckiges Wohngebäude zu sehen.