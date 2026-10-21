Neue Vorschläge - Bewegung bei den Europäern?

Nach seinen Treffen mit Ukrainern und Europäern am Dienstag in Oslo überbrachte Witkoff Putin neue Vorschläge zur Beendigung des Krieges. Das Treffen im Konstantinpalast in St. Petersburg dauerte drei Stunden, wie der Kreml mitteilte. Witkoff habe berichtet, dass es «einige neue Ansätze bei den Europäern und bei Kiew» gebe, sagte der Putin-Berater Uschakow. «Aber uns stellen diese Nuancen, um es so zu sagen, nicht völlig zufrieden.»