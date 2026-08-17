Zuvor hatten die ukrainischen Behörden von einem nächtlichen Angriff bei Odessa berichtet, bei dem vier Besatzungsmitglieder eines zivilen Schiffes verletzt worden seien. Das Schiff fahre unter der Flagge von Togo, teilte der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, bei Telegram mit. Den genauen Ort des Angriffs und den eingesetzten Waffentyp nannte Kiper nicht.
Russland versucht seit einiger Zeit, die ukrainische Schifffahrt in der Region Odessa sowie zu den verschiedenen Binnenhäfen an der Donau und am Bug zu stören. Auch die Ukraine hatte zuletzt vermehrt russische Ziele auf See angegriffen./cha/DP/jha
(AWP)