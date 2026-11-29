Die russischen Streitkräfte haben bei einem neuen Angriff auf die Schwarzmeerstadt Odessa nach ukrainischen Angaben mindestens eine Frau getötet und fünf weitere Menschen verletzt. In der Stadt seien ein Wohngebäude, ein Lager mit Kinderspielzeug und ein landwirtschaftliches Anwesen getroffen worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. In Charkiw im Osten der Ukraine seien bei einem russischen Angriff neun Menschen verletzt worden, darunter ein Kind, teilten die Behörden mit.