Weitere Anpassungen seien im IT-Bereich vorgesehen. Verschiedene Tätigkeiten sollen künftig extern durch das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) erbracht werden. Die Ruag wolle damit die Leistungserbringung effizienter gestalten und bestehende Doppelstrukturen abbauen. Diese Auslagerung könne zum Abbau von bis zu acht Stellen in Thun, weiteren acht in Bern sowie neun Stellen in Emmen führen.