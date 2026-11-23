Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor erneut für eine Aufnahme seines Landes in die Nato plädiert. Dies sei für die Sicherheit in Europa die bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel nach Artikel fünf des Nato-Vertrages lediglich ähneln, sagte er in einer Rede bei der Parlamentarischen Versammlung der Nato, für die er aus Kiew zugeschaltet worden war. Russland lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine ab. Das Verteidigungsbündnis hat im Grundsatz beschlossen, dass die Ukraine Mitglied werden soll. Allerdings waren die USA in den vergangenen Jahren dagegen./bk/DP/nas