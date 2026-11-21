Nach dem Abstürzen von drei militärischen Flugobjekten in Polen während russischer Luftschläge gegen die Ukraine hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte die Bündnistreue beschworen. «Die Nato wird jeden Zentimeter polnischen Territoriums verteidigen», sagte Rutte bei einem Besuch in Warschau. Er sprach von einem «gefährlichen Vorfall» und versicherte, der Nato-Oberbefehlshaber in Europa werde alles tun, um herauszufinden, wo die Gefahren für das westliche Abschreckungs- und Verteidigungssystem liegen - und welche Änderungen nötig seien.