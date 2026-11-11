Nato-Generalsekretär Mark Rutte wertet die Verhandlungen über den Ukraine-Krieg in Abu Dhabi als Zeichen der Geschlossenheit zwischen den USA, Europa und der Ukraine. «Ich stand in Kontakt mit dem Nato-Team, das sich in den vergangenen Tagen in Abu Dhabi aufgehalten hat, und nach dem, was ich von ihnen höre, liegen die USA, Europa und die Ukraine völlig auf einer Linie und stehen geschlossen zusammen», sagte Rutte laut der norwegischen Nachrichtenagentur NTB in Oslo. Nun liege es an Russland, Kompromissbereitschaft zu zeigen, erläuterte er.