Der Energiekonzern RWE hat offenbar ein Auge auf den Gaskonzern Uniper geworfen. Zusammen mit dem Finanzinvestor KKR hätten die Essener ein unverbindliches Gebot für das Staatsunternehmen abgegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Weitere interessierte Parteien seien der norwegische Konzern Equinor sowie ein Konsortium aus Brookfield Asset Management und dem Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). In der vergangenen Woche war die Frist für die Abgabe unverbindlicher Angebote abgelaufen.