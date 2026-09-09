«Mehr Geheimhaltung»

Krebber kritisierte Transparenzgesetze, die die kritische Infrastruktur öffentlich machten. «Eigentlich muss die Devise sein: Geheimhaltung statt Transparenz.» Zudem dürften Unternehmen wie RWE zwar mit technischen Möglichkeiten wie Videosensorik ihr eigenes Betriebsgelände überwachen. «Die Angreifer bereiten sich aber ausserhalb der Betriebsgelände auf mögliche Angriffe vor.» Man müsse die Möglichkeiten haben, Bedrohungslagen früher zu erkennen, sagte Krebber: «Wir müssen die kritische Infrastruktur auch im öffentlichen Raum mit allen technischen Möglichkeiten, die verfügbar sind, überwachen dürfen.»