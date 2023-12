Der Energiekonzern RWE übernimmt vom schwedischen Versorger Vattenfall ein Portfolio mit drei Offshore-Windprojekten vor der Ostküste Englands. Der Kaufpreis für die drei Projekte mit einer geplanten Kapazität von jeweils 1,4 Gigawatt basiere auf einem Unternehmenswert von 963 Millionen Pfund (1,0 Mrd Franken), wie RWE am Donnerstagabend mitgeteilt hatte. Sie befänden sich 50 bis 80 Kilometer vor der Küste von Norfolk in East Anglia. Das sei eines der weltweit grössten und attraktivsten Gebiete für Offshore-Windparks. Die Projekte sollen noch in diesem Jahrzehnt in Betrieb genommen werden.

22.12.2023 09:24