Der Energiekonzern RWE hält trotz der Verzögerung bei der Überprüfung des Kohleausstiegs durch den Bund bislang an seinen Plänen fest, Ende März 2030 aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. «Wir haben den Ausstieg zum 31.3. und die Bundesregierung hat sich gegenüber uns nicht geäussert», sagte RWE-Chef Markus Krebber bei der Vorlage der Halbjahreszahlen in Essen. «Insofern halten wir bisher an unseren Plänen fest und planen auch den Ausstieg 2030.» Krebber signalisierte gleichzeitig, dass RWE gegebenenfalls einen Reservebetrieb vorhalten könne.