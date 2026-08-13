Durch den Einstieg beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion investiert RWE in diesem Jahr mehr Geld. Für dieses Jahr stehem statt der bisher angepeilten 6 bis 8 Milliarden Euro nun unter Berücksichtigung der Amprion-Transaktion Nettoinvestitionen von 9 bis 11 Milliarden Euro im Plan, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Essen mitteilte. RWE hatte im Juni angekündigt, sich die Mehrheit am Dortmunder Unternehmen zu sichern. Bis 2031 wollen die Essener insgesamt statt 35 nun 42 Milliarden Euro netto investieren. Zudem gab es zur Vorlage des Halbjahresberichts auch Details dazu, in welchen Bereichen sich Pläne für mögliche Geschäftsabschlüsse konkretisieren. Anleger griffen nach den Nachrichten an der Börse zu.